Oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Tomasz Neugebauer: Goli mogło być nawet siedem

- Nie ma hierarchii. Trener wyznacza czterech, pięciu zawodników i kto się czuje pewnie, to bierze piłkę i strzela. Jak dwóch byłoby chętnych, to się dogadamy. U nas nie ma z tym problemu. Tak samo jakby ktoś inny chciał wykonać tego karnego - przyznał Tomek po meczu.

- W pierwszej połowie nie zagraliśmy na swoim poziomie i dobrze, że udało się strzelić bramkę. Po przerwie to już była nasza gra. Tych bramek mogliśmy strzelić nawet siedem bramek. Indywidualność Camilo dała nam drugiego gola. Myślę jednak, że przy takiej grze prędzej czy później byśmy go strzelili. Cieszę się, że nazbierałem sześć goli w tym sezonie, ale dla mnie najważniejsze są zwycięstwa zespołu i to będę cały czas powtarzać - zakończył Neugebauer.

Wykonał swoje zadania w defensywie, ale w ofensywie był mniej widoczny. Nie zmienia to faktu, że już w pierwszej minucie mógł mieć asystę, ale nikt nie doszedł do piłki ostro zagranej w pole karne.

Camilo Mena - 7

To był dobry mecz w jego wykonaniu. Camilo był aktywny i już w pierwszej połowie mógł strzelić gola. W drugiej części zdobył bramkę po bardzo efektownej akcji.

Tomasz Neugebauer - 7

Również widoczny w grze. Strzelił gola z rzutu karnego i to już szósta bramka Tomka w tym sezonie.

Rifet Kapić - 6

Dobry występ, choć bez liczb za bramki czy asysty.

Maksym Chłań - 5

Drugi mecz z rzędu, w którym jest mniej widoczny. Miał okazję bramkową, ale jej nie wykorzystał.

Tomas Bobcek - 4

Mały plusik za asystę. Śmiało mógł skończyć mecz z hat-trickiem, ale musi zdecydowanie popracować nad skutecznością.

Louis D'Arrigo - 5

Nic specjalnego nie pokazał po wejściu na boisko.

Łukasz Zjawiński - 6

Zrobił to, co należy do napastnika. Czyli wszedł na boisko z ławki i golem zakończył to spotkanie.