Oceny piłkarzy Lechii Gdańsk za mecz ze Zniczem Pruszków. Maksym Chłań dał cenne zwycięstwo. Szymon Grabowski: Chłania stać na dużo

- Przyjeżdżając do Pruszkowa cieszyłem się, że nie jestem tutaj po raz pierwszy. Bagaż doświadczeń, który zebrałem rywalizując przeciwko Zniczowi, był na tyle duży, że wiedziałem jak przygotować zespół. Znicz jest bardzo poukładany i groźny. Nasz pierwszy pojedynek był dobrą analizą. Zawodnicy wiedzieli, że nie mogą zlekceważyć rywala, podejść ze zbyt dużym respektem. Widać to było od pierwszych minut, gdzie mocno weszliśmy w mecz - powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.

- Cieszę się, że mamy potwierdzenie w meczach ligowych tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Usprawniliśmy grę skrzydłowych, kreowanie gry. Był to dobry mecz na boisku rywala i jestem z tego zadowolony. Sezonienko i Sypek dali dobre zmiany. Jeśli chodzi o Chłania, to cieszę się nie tylko z bramek, ale jaką robił przewagę w pierwszej połowie na skrzydle. Zdajemy sobie sprawę, że to jest młody chłopak, ale stać go na dużo. Cieszymy się, że nie jest tylko jeden taki mecz. Mam kilku zawodników, którzy równy poziom trzymają - podsumował trener Grabowski.