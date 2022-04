Oceny zawodników Zdunek Wybrzeża Gdańsk za mecz z Cellfast Wilkami Krosno. Zawiódł lider, niezrozumiała decyzja menedżera

Rasmus Jensen - 3+1 (d,1,1,1*,0)

Tak nie może jeździć lider i kapitan drużyny, która w dodatku jest potężnie osłabiona. Brakowało mu prędkości, dobrego wyjścia spod taśmy. W pierwszym wyścigu pewne dwa punkty zabrał mu defekt motocykla, ale to i tak niewiele by zmieniło przy naszej ocenie.

Ocena: 1.

Jakub Jamróg - 11 (3,3,3,2,0)

Świetny początek i trzy pewnie wygrane wyścigi. Końcówka nieco słabsza. Jak sam przyznał po meczu, na ostatni wyścig poszedł w złą stronę z ustawieniami, został na starcie i nie mógł nic zdziałać. Niemniej, pojechał na poziomie, jaki oczekują od niego kibice.

Ocena: 4+.

Wiktor Trofimow - 11 (2,3,1,2,3)

Debiut wypadł wręcz rewelacyjnie. To zawodnik U-24, więc teoretycznie na jego barkach nie ciąży duża presja. Nie on jest w tej drużynie najbardziej odpowiedzialny za zdobywanie punktów, a pokazał, że zna się na swojej robocie. Waleczny, z dobrym sprzętem. To miła odmiana w porównaniu do ubiegłego sezonu.

Ocena: 5.

Thomas Joergensen - 1 (1,t,-,-)