Oczyszczający koktajl z natki pietruszki. Jest zdrowy i wspomaga odchudzanie. Prosty przepis, zrobisz go w 5 minut Katarzyna Puczyńska

Koktajl z natki pietruszki i jabłka oczyszcza i dodaje energii.

Szukasz sposobu na świąteczne przejedzenie? Chcesz zadbać o swoją sylwetkę, dietę i zdrowie? Wprowadź do swojej diety koktajle warzywno-owocowe. To prosty i pyszny sposób, by wspomóc metabolizm i dodać sobie energii. Mamy dla Ciebie przepis na koktajl oczyszczający z natki pietruszki i jabłka. Zrobisz go w jedyne 5 minut. Zobacz i wypróbuj nasz przepis.