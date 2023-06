Od 1 lipca 2023 r. wyższe kary dla kierowców. Jeśli nie masz tego dokumentu, możesz dostać ponad 7 tys. zł. kary. Górny pułap to 11 tys. zł

Co to jest OC?

Płaca minimalna w górę - 1.07.2023 r.

Jaki ma to związek z karami dla kierowców? Wysokość płacy minimalnej jest bezpośrednio brana pod uwagę przy określaniu wysokości kary za brak aktualnego OC. Tu rolę odgrywają też inne czynniki:

Formalnie od soboty 1 lipca 2023 r. podwyższona zostaje wysokość płacy minimalnej. Ta wzrośnie z dotychczasowej kwoty 3010 zł do 3490 zł brutto, a stawka godzinowa podskoczyła do 22,80 zł.

Wzrost kar za brak OC

Od 1 lipca 2023 r. zmienia się taryfikator kar za brak aktualnego OC . Stawki wzrosną - m.in. i dla kierowców samochodów osobowych mogą wzrosnąć nawet do ponad 7 tysięcy złotych . Jeszcze więcej zapłacą właściciele ciągników, a podwyżka nie ominie także posiadaczy jednośladów.

Kary za brak OC do 1 lipca 2023 r. za samochód osobowy wynoszą obecnie:

Kto może ukarać kierowcę za brak ciągłości OC?

Tu do gry wkracza Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny , który pozyskuje dane z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych lub patrol drogówki, który może nas skontrolować w trakcie jazdy.

Korespondencję z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możemy zignorować, ale to skończy się kosztami. Po ok. trzech miesiącach UFG przekazuje ściągnięcie kary do urzędu skarbowego.