Od 2020 roku nagroda im. Pawła Adamowicza. Magdalena Adamowicz spotkała się we Frankfurcie z polską noblistką literacką Olgą Tokarczuk

Przemoc wśród gdańskich rodzin. Anonimowe badanie

Badania, mające na celu określenie skali problemu przemocy wśród gdańskich rodzin, potrwają do 5 grudnia br. Wszystko po to, by - jak tłumaczą władze miasta - lepiej diagnozować agresję i skuteczniej jej przeciwdziałać. Do udziału w ankiecie zachęcają wszystkich mieszkańców powyż...