Od 28 września 2022 roku nowa organizacja ruchu na Obwodnicy Trójmiasta! Będą spore utrudnienia

Szykują się utrudnienia na Obwodnicy Trójmiasta. Prace na S6 potrwają do 5 października 2022 r.

Od 28 września do 5 października na Obwodnicy Trójmiasta będzie wykonywana nowa nawierzchnia - okolice wiaduktu na ul. Lipowej nad OT i dalej w kierunku Gdańska Osowej. Najpoważniejsze utrudnienia będą od 30 września (od godz. 20:00) do 4 października (do godz. 5:00).