Od IV ligi do B klasy - wszystkie drużyny na Pomorzu w nowym sezonie. Jakie kluby otrzymały licencje na grę w sezonie 2020/2021? [ZDJĘCIA]

Bezwarunkowe licencje otrzymały: KS Jantaria Pobłocie, MKS Start Miastko, GKS Karol Pęplino, MKS Piast U57 Człuchów, KS Zawisza Borzytuchom, Barton Barcino, LKS Echo Biesowice, KS Chrobry Charbrowo, GTS Czarna Dąbrówka, GKS Wybrzeże Objazda, KS Włynkówko, KS Leśnik Cewice, LKS Czarni Czarne, KS Sparta Sycewice, GKS Sztorm Kosakowo, SAP Sopot, KS Błyskawica Reda Rekowo, AS Kolbudy, MKS Orkan Rumia, SST GP Potok Pszczółki, KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, KS Sporting Leźno, KS Zenit 2012 Łęczyce, MKS Czarni Pruszcz Gdański, KS SPK Kamionka Sopot, GKP Relax Ryjewo, GTS Sierakowice, KP Olimpia Sztum, MKS Pogoń Prabuty, MKS Chojniczanka 1930 Chojnice, KS Meteor Pinczyn, LKS Żuławy Nowy Dwór Gdański, MLKS Borowiak Czersk, GDKiS Mady Ostaszewo, KS Beniaminek 03 Starogard Gdański, Czarni Przemysław, KP Spójnia Sadlinki i MLKS Tęcza Brusy.

MKS Bytovia Bytów z nadzorem finansowym w związku z zawartą ugodą w sprawie przeterminowanych zobowiązaniach wobec Pomorskiego ZPN-u.

MKS Debrzno z nadzorem dotyczącym kryterium personelu z związku z obowiązkiem zaangażowania koordynatora służb klubowych z właściwymi uprawnieniami.

LKS Sokół Wyczechy z nadzorem infrastrukturalnym w związku obowiązkiem uzupełnienia indywidualnych miejsc siedzących dla publiczności do 200 zgodnie z wymogami licencyjnymi.

GLKS Różyny z nadzorem infrastrukturalnym w związku obowiązkiem uzupełnienia indywidualnych miejsc siedzących dla publiczności do 200 zgodnie z wymogami licencyjnymi oraz ławek dla zawodników rezerwowych z minimum 10 miejscami do siedzenia.

GTS Mokry Dwór z nadzorem infrastrukturalnym w związku obowiązkiem uzupełnienia indywidualnych miejsc siedzących dla publiczności do 200 zgodnie z wymogami licencyjnymi.

MKS Orlęta Reda z nadzorem infrastrukturalnym w związku obowiązkiem dostosowania pola gry do parametrów wynikających z przepisów licencyjnych tj. minimum 100m x 55m, maksimum 105m x 68m.

KSWS Victoria Kaliska z nadzorem infrastrukturalnym w związku obowiązkiem uzupełnienia indywidualnych miejsc siedzących dla publiczności do 200 zgodnie z wymogami licencyjnymi.

SP Wisła Tczew z nadzorem infrastrukturalnym w związku obowiązkiem dostosowania pola gry do parametrów wynikających z przepisów licencyjnych tj. minimum 100m x 55m, maksimum 105m x 68m.

PDP Ogniwo Sopot z nadzorem dotyczącym kryterium personelu z związku z obowiązkiem uzupełnienia kwalifikacji pierwszego trenera pierwszej drużyny.

GTS Goszyn z nadzorem infrastrukturalnym w związku obowiązkiem uzupełnienia indywidualnych miejsc siedzących dla publiczności do 200 zgodnie z wymogami licencyjnymi, dostosowania pola gry do parametrów wynikających z przepisów licencyjnych tj. minimum 100m x 55m, maksimum 105m x 68m, ogrodzenia obszaru pola gry ogrodzeniem stałym o wysokości minimum 1,2m, wyposażenie szatni dla drużyn w minimum 3 prysznice.