Od lat w Wielki Piątek ulicami Gdańska przechodziła Droga Krzyżowa. Jak wyglądała? Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Droga Krzyżowa to nabożeństwo, które ma przypominać wiernym o męce, którą musiał przeżyć Pan Jezus, aby odkupić ludzkość. To również symboliczne odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Składa się z 14. stacji i odbywa w Wielki Piątek.

Karolina Misztal, Piotr Hukało, Przemysław Świderski