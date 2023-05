Od Marszu po Festiwal. Gdańsk będzie manifestować dla Życia i Rodziny

- Festiwal dla Życia to nie wydarzenie kulturalne, ale przede wszystkim manifestacja solidarności i jedności w obronie życia. Wierzymy, że każde życie jest święte i zasługuje na szacunek oraz ochronę. Chcemy, aby nasz festiwal stał się przestrzenią do refleksji nad wartościami, które kształtują naszą cywilizację i które są nam najbliższe. Zależy nam, aby każdy, kto do nas dołączy, poczuł się częścią tej wielkiej, pozytywnej inicjatywy, która pochodzi od ludzi, którzy wierzą w siłę życia i pragną ją pielęgnować – mówi Szymon Gajda, rzecznik prasowy Festiwalu dla Życia.