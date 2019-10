Od października 2019 r. zapłacimy niższe podatki. Sprawdź, o ile wzrosną emerytury i renty

Obniżenie stawki to korzyść dla wszystkich, którzy opłacają podatek dochodowy na ogólnych zasadach - dotyczy to więc także emerytów i rencistów. Zmiany w portfelach będą dotyczyły świadczeń wypłacanych już w październiku.

- Będą to kwoty od kilku, do kilkudziesięciu złotych miesięcznie - zapowiada Krzysztof Cieszyński, rzecznik prasowy pomorskiego ZUS. - W zależności od dochodu, rocznie można zyskać nawet kilkaset złotych. Emeryci i renciści, którzy pobierają minimalne świadczenie w wysokości 1100 zł brutto, otrzymają na rękę 943 zł a nie 935 zł jak dotychczas. Ci, którzy dostają 2500 zł zyskają 23 zł, a osoby ze świadczeniem w wysokości 7000 zł otrzymają 67 zł więcej - dodaje.

Stawka podatku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. dla wszystkich swoich klientów z dochodem do 85 528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75 proc.

- To wynikowa obowiązujących dwóch stawek 18 proc. przez pierwsze trzy kwartały i 17 proc. za ostatni kwartał 2019 r. - podpowiada Krzysztof Cieszyński.

W związku ze zmianami w rozliczeniu rocznym może dojść do niedopłaty podatku. Klienci ZUS mogą składać wnioski o rozliczanie według stawki 17,75 proc. dochodów uzyskanych w okresie od października do grudnia.