Nowa organizacja ruchu na gdańskiej ulicy

Nowa organizacja ruchu drogowego zostanie wprowadzona na kilka miesięcy. Jeżeli rozwiązanie skutecznie poprawi płynność ruchu, a jednocześnie nie wpłynie na pogorszenie aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie analizowane pozostawienie jej na stałe.

Zmiana wpłynie pozytywnie na kierowców, którzy jadąc od strony szpitala UCK oraz z Aniołków zyskają drugą trasę dojazdową do Traktu Konnego i al. Zwycięstwa. Pozwoli to tym samym na odciążenie dolnego odcinka ul. Smoluchowskiego, na którym po wyznaczeniu na nim kontrapasa autobusowego ruch w stronę al. Zwycięstwa odbywa się jednym pasem.

Od piątku ruch dwukierunkowy na ul. Skłodowskiej-Curie w Gdańsku Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Mniejsze natężenie ruchu na ul. Smoluchowskiego to przede wszystkim ułatwienie w dojeździe i wyjeździe karetek pogotowia na teren kompleksu szpitalnego. Zmiany odczują zmotoryzowani pacjenci UCK, jak również pasażerowie komunikacji miejskiej. Zmniejszenie zatorów drogowych na ul. Smoluchowskiego skróci czas jadących nią do al. Zwycięstwa autobusów. Wskazane zmiany w organizacji ruchu drogowego spowodowane są chęcią poprawy warunków ruchu w rejonie szpitala oraz uczelni. CZYTAJ TAKŻE: Rusza remont wiaduktu w Tczewie. Pół roku utrudnień dla kierowców

