Od piątku zostanie zniesiony zakaz wchodzenia do lasów

- W środę do wojewody pomorskiego wysłaliśmy wniosek dotyczący tego, że traci moc rozporządzenie z 29 kwietnia br. dotyczące m.in. zakazu wstępu do lasu. Nie przewidujemy przedłużenia tego zakazu, co oznacza, że od piątku już będzie można wchodzić do lasu – poinformowała, cytowana na stronie miejskiego portalu, powiatowa lekarz weterynarii w Gdyni Małgorzata Godzińska.