Od poniedziałku, 14 października, korekta rozkładów gdańskich linii tramwajowych: 2, 5 i 12

Poprawki dotyczyć będą kilku porannych kursów, co ułatwi pasażerom dojazd do pracy czy szkoły. Pojazdy komunikacji miejskiej w niedzielę umożliwią też wygodniejszy dojazd do kilku lokali wyborczych.

Oto zmiany jakie nastąpią w rozkładach od nowego tygodnia: Linia 2 kurs o godz. 6:41 z pętli Łostowice Świętokrzyska, dotychczas wykonywany do przystanku Strzyża PKM przez Oliwę, będzie realizowany do pętli Oliwa,

kurs do pętli Łostowice Świętokrzyska, dotychczas wykonywany z przystanku Strzyża PKM o godz. 8:06, będzie rozpoczynać się na pętli Oliwa o godz. 8:10. Linia 5 kurs o godz. 7:49 z krańca Nowy Port Oliwska, dotychczas wykonywany tylko do pętli Strzyża PKM, będzie wydłużony do pętli Zaspa,

kurs do pętli Zaspa, dotychczas wykonywany z przystanku Strzyża PKM o godz. 14:07, będzie realizowany z Nowego Portu o godz. 13:29 - na pełnej trasie linii,

- kurs z pętli Zaspa do przystanku Strzyża PKM o godz. 8:56 nie będzie wykonywany. Linia 12 Kurs dotychczas wykonywany z pętli Oliwa o godz. 8:32, będzie wykonywany cztery minuty wcześniej, o godz. 8:28. W niedzielę 13 października w celu zapewnienia lepszego dojazdu do lokali wyborczych, nastąpią natomiast czasowe zmiany w funkcjonowaniu wybranych linii autobusowych. Linie 268 i 512 w wybranych godzinach ramowych będą funkcjonować w oparciu o powszedni rozkład jazdy, natomiast rozkład linii 178 zostanie skorygowany o zajazdy do przystanku „Olszynka Szkoła”. Oto szczegóły: Linia 178 wydłużenie wszystkich kursów do przystanku „Olszynka Szkoła” (z obsługą wszystkich przystanków na trasie zajazdu), począwszy od kursu realizowanego o godz. 8:42 z przystanku „Olszynka Niwki” w kierunku Jana z Kolna, a skończywszy na kursie o godz. 19:39 włącznie. Linia 268 linia będzie funkcjonować wg powszedniego rozkładu jazdy. Rozpocznie funkcjonowanie od kursu realizowanego o godz. 8:47 z przystanku „Szczęśliwa 02” w kierunku Smęgorzyna, a skończy na kursie o godz. 16:57 włącznie, realizowanym z przystanku „Smęgorzyno 01” w kierunku Kiełpinka. Linia 512 linia będzie funkcjonować wg poszedniego rozkładu jazdy. Rozpocznie funkcjonowanie od kursu realizowanego o godz. 8:10 z przystanku „Sobieszewo 01” w kierunku Przegaliny, a skończy na kursie o godz. 16:45 włącznie, realizowanym z przystanku „Przegalina” w kierunku Sobieszewa. Czytaj także Zaplanuj weekend. Sporo wydarzeń muzycznych polecane: Cisza wyborcza - wszystko, co musisz wiedzieć Wideo