Od poniedziałku, 20.12.2021 spadki cen na stacjach. Obowiązuje niższa akcyza

Obniżka akcyzy już przełożyła się na stacyjne cenniki. W Gdańsku czy Gdyni benzynę 95-oktanową można kupić za 5,6 zł za litr. Olej napędowy jest niewiele droższy. Nawet benzyna 98. oktanowa kosztuje mniej niż 6 zł za litr. Na obniżkę na stacjach Orlenu zareagowały także inne koncerny.

Ile będzie więc kosztować paliwo w czasie Świąt Bożego Narodzenia 2021? Na ten moment trudno określić cenę co do grosza:

- 95-tka będzie kosztowała około 5,80 zł. Trudno określić to co do grosza, bo to są pewne wahania cenowe. Już 20 grudnia nastąpi podstawowy ruch, jakim będzie zmniejszenie akcyzy. Paliwo już teraz na niektórych stacjach kosztuje 5,99 zł — zapowiadał dziesięć dni temu w radiu RMF Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, pytany o to ile będzie kosztowała benzyna na święta.