Od poniedziałku 9 września wyższe stawki i nowe ulice w gdańskiej Strefie Płatnego Parkowania

Cel parkingowych zmian jest prosty - zwiększenie rotacji na miejscach postojowych i zachęcenie mieszkańców do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Na marcowej sesji RM wyższe stawki i szerszy zasięg SPP przegłosowany został przez kluby Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska. Przeciw byli radni PiS.

- Jednorazowe powiększanie SPP o tak duży obszar, łączenie tego z podwyżką opłat i drastycznym podniesieniem kwoty tzw. opłaty dodatkowej, nie jest racjonalnym działaniem odpowiedzialnych władz miasta. Sprawia to raczej wrażenie pospiesznego nakładania na mieszkańców haraczu za to, że używają samochodów. To wszystko dzieje się w sytuacji potężnego kryzysu transportu zbiorowego w Gdańsku, do którego przyznają się nawet obecne władze miasta, nigdy nie skore do otwartej dyskusji o realnych problemach mieszkańców - mówił nam wówczas Kacper Płażyński, szef klubu PiS w Radzie Miasta.