Od poniedziałku na granicy Pomorza oraz Warmii i Mazur rozstawione zostaną zapachowe repelenty odstraszające dziki. Wszystko w związku z ASF

– Repelenty to nic innego, jak małe koszyczki z substancją zapachową, która odstrasza dziki – tłumaczy Agnieszka Arendt, rzecznik prasowy Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. – To w uproszczeniu skondensowany zapach ludzkiego potu. Producent zapewnia, że jest to środek nietoksyczny. Człowiek podczas grzybobrania czy spaceru w lesie nawet go nie wyczuje, a dzik nie będzie się do takiej bariery zbliżał. Repelenty będą rozwieszone na małych drucikach– wyjaśnia Arendt.