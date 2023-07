Od środy (12.07.2023 r.) zmiany w organizacji ruchu w Gdańsku na ul. Ogarnej

Remont na ulicy Ogarnej w Gdańsku

Od 12 lipca planowane jest rozpoczęcie prac na odcinku ul. Ogarnej, od ul. Ławniczej do posesji ul. Ogarna 103/105. Roboty będą w dalszym ciągu prowadzone na odcinku ul. Ogarnej od ul. Powroźniczej do ul. Mieszczańskiej. Ten fragment ulicy nadal będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Przez okres trwający przynajmniej miesiąc, odcinek jezdni ulicy Ogarnej od skrzyżowania z ulicą Ławniczą do posesji Ogarna 103/105 zostanie zwężony do szerokości trzech metrów. Ulica Mieszczańska nadal będzie zamknięta dla ruchu, natomiast skrzyżowanie ulicy Ogarnej z ulicą Kotwiczników/ulicą Powroźniczą będzie nadal dostępne dla pojazdów. Tymczasowy dojazd do restauracji i hoteli znajdujących się na ulicy Mieszczańskiej będzie możliwy poprzez wewnętrzną drogę między ulicą Mieszczańską a ulicą Powroźniczą. W związku z tym nie będzie możliwości parkowania na ulicy Powroźniczej.

Prace na ulicy Ogarnej są wykonywane przez firmę Prasbet i są koordynowane przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdańska oraz spółkę GIWK.