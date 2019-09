Od środy, 25.09, roboty na ulicy Wiosłowej w Gdańsku Świbnie

Prace prowadzone będą na całej długości drogi, rozpoczną sią od strony ul. Trałowej i przesuwać się będą w kierunku ul. Świbnieńskiej. Na ulicy obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu polegająca na odcinkowych zajęciach drogi pomiędzy kolejnymi dojazdami. Dojazd do posesji zostanie zapewniony i ruch mieszkańców będzie odbywał się niezależnie od prowadzonych prac. Utrudnienia potrwają do końca listopada 2019 r.

Przebudowa ulicy Wiosłowej polega na wykonaniu ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0 m (utwardzenie płytami Yomb), ułożeniu krawężników betonowych, umocnieniu zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego oraz wykonaniu elementów spowalniających ruch w postaci 4 progów zwalniających i 16 szykan powodujących zawężenie ciągu pieszo-jezdnego do szerokości 3,5 m. Modernizacja realizowana jest w ramach Budowy i przebudowy dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta, wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygert Julita. Koszt realizacji to ok. 2 mln zł.