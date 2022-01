Od wtorku niższy VAT na żywność i paliwa. Nie ma co liczyć na trwałe spadki cen w sklepach

Jaki efekt faktycznie na sklepowych półkach przyniesie obniżka VAT, będzie kontrolował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcja Handlowa.

- Do sprawdzanego przez nas cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty jak pieczywo, nabiał, warzywa czy owoce. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy monitorować w największych sieci handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem konsumentów - wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.