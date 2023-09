Odcinek autostrady A1 do remontu. Prace mają potrwać 8 tygodni

Ruszają prace na A1. Remont ma potrwać 8 tygodni

- Prace remontowe muszą odbywać się w odpowiednich warunkach pogodowych , dlatego ich przeprowadzenie możliwe jest jedynie w okresie od wiosny do jesieni. Ze względu na wygodę i bezpieczeństwo podróżnych, prace remontowe zostały zaplanowane tak, aby miały jak najmniejszy wpływ na płynność ruchu oraz zapewniały bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i osób pracujących na Autostradzie - przekazała Anna Kordecka , rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company S.A.

Dodatkowo pojazdy jadące w kierunku Gdańska nie będą mogły zjechać ani wjechać na węźle Swarożyn . Na każdym z remontowanych odcinków będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h .

Zakończenie prac zależne jest od warunków atmosferycznych. Bieżące informacje o terminach i miejscach prowadzenia prac znajdą się w mediach społecznościowych i na stronie internetowej, a także w mobilnej aplikacji AmberOne . W trakcie prowadzenia prac remontowych wymagana będzie od kierowców wzmożona koncentracja i stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Auta osobowa i motocykle zwolnione z opłat

Przypomnijmy, że od 4 września 2023 r. od godziny 12:00 do 31 grudnia 2023 r. do godziny 23:59 wszystkie pojazdy kategorii 1 i 1A są zwolnione z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1. Zwolnienie z opłat nie oznacza jednak otwartych bramek, podjeżdżając do bramek wjazdowych należy pobrać bilet, natomiast przy zjeździe z autostrady bilet należy przekazać inkasentowi, który otworzy szlaban. Użytkownicy zarejestrowani w systemie AmberGO poruszają się na bramkach bez zmian, tzn. nie muszą pobierać biletu na wjeździe na autostradę ani zatrzymywać się na bramkach podczas zjazdu z autostrady.