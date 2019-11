Oddział na Srebrzysku czeka zamknięcie? Powstają procedury

Dane WHO mówią, że na 100 tys. mieszkańców powinno być 10 psychiatrów dziecięcych. W Polsce jest poniżej pięciu, a na Pomorzu zaledwie około jednego. Nie ma możliwości, by przez pół roku wyszkolić odpowiednią liczbę psychiatrów, gdyż czas na specjalizację to około pięciu lat. A jeśli zostanie zamknięty oddział na Srebrzysku, który ma status kliniki, to zniknie jedyne miejsce na Pomorzu, gdzie odbywają się szkolenia psychiatrów dziecięcych.

Co stanie się z dziećmi, które będą, np. po próbie samobójczej potrzebować pomocy psychiatry?

- Dzieci będą kierowane w pierwszej kolejności do szpitala psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim - wyjaśnia lekarz wojewódzki. - Mamy tam 24 łóżka i dwóch lekarzy. Z góry już jednak wiadomo, że będzie to niewydolny system i Pomorskie przestanie przyjmować dzieci na oddziały psychiatryczne. Mali pacjenci w ciężkim stanie trafią najpierw na szpitalne oddziały ratunkowe, a następnie powinni zostać skonsultowani przez psychiatrę. I o ile specjalistę do konsultacji jeszcze będzie można znaleźć, to pojawi się problem z przyjęciem dziecka na oddział. Trzeba będzie przewozić dzieci do innych województw, jednak biorąc pod uwagę stan psychiatrii w całej Polsce, możemy spotkać się z informacją, że wszędzie brakuje miejsc.