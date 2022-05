Odkryć Amerykę w Gdańsku. Wielkie otwarcie American Corner po remoncie | ZDJĘCIA red.

"Po prawie 9-miesięcznej przerwie American Corner wraca na Targ Rakowy 5/6. Siedziba filii przeszła gruntowny remont oraz została zaadaptowana do potrzeb czytelniczek i czytelników. W piątek, 6 maja o godzinie 13:00 rozpoczęło się oficjalne otwarcie, którego gośćmi byli przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, a także Ambasady Stanów Zjednoczonych. Przy okazji, została otwarta również wystawa „150 lat Yellowstone”. Była to także okazja do zwiedzenia wyremontowanej filii.