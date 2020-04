Odmrażanie polskiego sportu. Zapadły pierwsze decyzje. Wracają ekstraklasy piłki nożnej i żużla!

- Straciliśmy radość z kibicowania i trenowania przez koronawirusa. Chcemy przejść do kontrofensywy. Sport to zdrowie i ważna dziedzina gospodarki - mówi premier Morawiecki. - Etap otwarcia parków i lasów, treningu na powietrzu mamy za sobą.

Czas na Oriki i boiska.

- Otwarte będą boiska szkolne, w tym Orliki, stadiony sportowe, korty tenisowe. Granie w tenisa w dwie osoby będzie możliwe, a na boiskach będzie mogło przebywać sześć osób. To ruszy 4 maja, a więc całkiem niedługo. W trzecim etapie zostaną otwarte sale szkolne, obiekty zamknięte i również z maksymalnie sześcioosobowym składem. Czwarty etap to otwarcie takich obiektów jak baseny, siłownie, kręgielnie - mówi premier Morawiecki.

Premier zapowiedział powrót rozgrywek ligowych!

- Sportowcy są obecnie w izolacji. Przy zachowaniu warunków sanitarnych i na razie bez publiczności, ale po rozmowie z minister sportu i prezesami związków sportowych podjąłem decyzję o powrocie ekstraklasy piłki nożnej i żużla. Pierwszy gwizdek nie będzie już jutro, ale mamy ściśle ustalony plan. Piłkarze mogą wrócić na boiska już pod koniec maja. Z kolei na początku maja będą mogli wrócić do treningów - ogłosił premier Morawiecki. - Sport wróci na stadiony, do naszych domów. Wierzę, że to symbol powrotu do nowej rzeczywistości. Niestety, na razie bez publiczności. Po czwartym etapie na razie stawiam kropkę, ale jest we mnie nadzieja, że po czwartym etapie wrócą rozgrywki z udziałem publiczności.