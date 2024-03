Odnalazł się 15-latek z Gdańska. Poszukiwania trwały od 16 marca

- Wczoraj przed godziną 22:00 nastolatek wrócił do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a policjanci zakończyli jego poszukiwania - poinformowała podinsp. Magdalena Ciska z gdańskiej policji.

Poszukiwania opiekuńcze

Policjanci z komisariatu we Wrzeszczu prowadzą poszukiwania opiekuńcze 15-latka. Chłopak miał powrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej, ale nie zrobił tego w wyznaczonym terminie. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do policji w sobotę, 16 marca.

Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsce pobytu 15-latka.

Osoby, które wiedziały 15-latka ze zdjęcia, mają informacje na temat miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji III w Gdańsku przy ul. Białej 1a, pod numerem tel. 47 741 15 22 lub pod numerem alarmowym 112.

