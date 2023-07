Odnalazł się 51-latek z Gdańska. Mężczyzna wrócił do domu

AKTUALIZACJA Weszli do wody i zaginęli. Trwają poszukiwania 50-latka i jego 12-letniego syna

29 lipca między godziną 14:00 a 15:00 ojciec wraz z synem weszli do wody, aby popływać na desce SUP. Niestety najprawdopodobniej nie wrócili. Do późnych godzin...