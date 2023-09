Odra Opole - Lechia Gdańsk 16.09.2023 r. Znamy skład biało-zielonych! Debiutuje Tomas Bobcek, jest jedna niespodzianka

- To jest napastnik, który da nam liczby i zwycięstwa. Mocno w to wierzę. Podoba mi się sposób jego poruszania po boisku. To nie jest „dziewiątka”, która czeka na piłkę w polu karnym i finalizuje akcje. On schodzi po piłkę i dobrze czuje się w grze kombinacyjnej. Szuka miejsca w polu karnym i potrafi oszukać blok obronny rywala. Mam nadzieję, że już mecz w Opolu pokaże, że dużo nam da na boisku – powiedział Szymon Grabowski, trener Lechii.

- To nie tajemnica, że naszym problemem jest faza przejściowa z ataku do obrony. Do tego dochodzą indywidualne zachowania i nie tylko techniczno-taktyczne, co mentalne. Gdyby nie błędy mentalne nie stracilibyśmy zawodników i z Sosnowca byśmy przyjechali jako zwycięzcy. Młodzi zawodnicy muszą zdawać sobie sprawę, że mimo ich wieku dużo wymagamy. Rozliczy nas boisko, a mam nadzieję, że po meczu w Opolu będziemy bardziej świadomi. Jeśli chodzi o obsadę pozycji bramkarza, to nie przewiduję zmiany - zakończył trener Grabowski