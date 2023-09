Odra Opole - Lechia Gdańsk. Biało-zieloni byli odpowiedzialni w defensywie, ale bez błysku w ataku. Punkt zdobyty na boisku lidera

Piłkarze Lechii Gdańsk i Odry Opole nie stworzyli pasjonującego widowiska. Obie drużyny miału po jednej świetnej okazji, ale ostatecznie mecz zakończył się remisem i biało-zieloni wywieźli punkt z boiska lidera Fortuny 1. Ligi. W zespole z Gdańska ciekawy debiut zaliczył Tomas Bobcek, a na placu gry w końcówce spotkania pojawił się także Louis D’Arrigo.

Szymon Grabowski, trener Lechii, zapewniał że podczas kilkudniowego zgrupowania w Gniewinie drużyna pracowała głównie nad deficytami. Także nad grą w defensywie, po tym jak w Sosnowcu drużyna straciła aż pięć goli. W spotkaniu z liderem widać było większą odpowiedzialność w przejściu z fazy araku do obrony. Rywale przez to mieli problem, żeby dojść do sytuacji bramkowych, ale też biało-zieloni byli mniej groźni w ofensywie.

Zgodnie z przewidywaniami w ataku zadebiutował Tomas Bobcek. Słowak pokazał, że piłka mu nie przeszkadza i kiedy był przy futbolówce przodem do bramki rywala, to wiedział, co z nią zrobić. To właśnie Bobcek miał też najlepszą sytuację bramkową dla biało-zielonych, kiedy po dośrodkowaniu Miłosza Kałahura strzelał głową, ale Artur Haluch odbił piłkę. To było jednak w drugiej połowie, a gdańszczanie tym samym oddali dopiero pierwszy celny strzał w tym meczu. Czekamy na pierwszego gola słowackiego napastnika dla gdańskiego zespołu, ale w Opolu pokazał, że będzie bardzo przydatnym zawodnikiem.

W pierwszej połowie to nie był wielki mecz. Lechia grała mądrze w defensywie i odpowiedzialnie, ale brakowało większego zagrożenia w polu karnym gospodarzy. Próbował strzelać Rifet Kapić, ale bądź robił to niecelnie albo piłka była blokowana przez zawodników z odry. Była też efektowna akcja Camilo Meny, po której zablokowany był z kolei Luis Fernandez.

Z drugiej strony Dawid Czapliński w świetnej sytuacji strzelił głową prosto w ręce Bohdana Sarnawskiego. Był też błąd Jana Biegańskiego, a potem Andreia Chindrisa, ale ostatecznie rumuński obrońca zablokował w niebezpiecznej sytuacji Borję Galana. Trzeba jednak przyznać, że to była brzydka pierwsza połowa, w której było sporo chaosu w grze, niedokładności i fauli. To nie mogło się podobać, a tak rwana gra przeszkadzała w kreowaniu czystych okazji bramkowych.

W drugiej połowie najlepszą okazję do strzelenia gola mieli piłkarze lidera Fortuny 1. Ligi. W 64 minucie z kilku metrów uderzał Czapliński, a piłka odbiła się od słupka i wylądowała w rękach Sarnawskiego. W tej sytuacji podopieczni trenera Grabowskiego mieli dużo szczęścia.

W drugiej połowie spotkania z dobrej strony pokazał się Dawid Bugaj. Bardzo pewnie spisywał się w defensywie i starał się pomóc zespołowi w polu karnym rywali. Zaliczył też celny strzał. Trener Grabowski dał też zadebiutować Louisowi D’Arrigo, ale trudno go ocenić po kilkunastu minutach na boisku i kilku dniach pobytu z zespołem biało-zielonych. Remis na boisku lidera to z pewnością cenny wynik, zwłaszcza że to przełamanie na wyjeździe po dwóch bolesnych porażkach. Trzeba jednak pamiętać, że Lechia od początku sezonu trochę punktów już zgubiła i teraz musi wygrywać, aby odrabiać straty.

Odra: Haluch - Spychała, M. Kamiński, Żemło, Szrek - Niziołek, Purzycki (89 W Kamiński) - Antczak, Mikinić (89 Pikk), Galan - Czapliński Lechia: Sarnawski - Bugaj, Chindris, Olsson, Conrado (46 Kałahur) - Biegański (87 D'Arrigo), Kapić (61 Neugebauer) - Mena, Fernandez (90 Zjawiński), Sypek (61 Piła) - Bobcek 90+9 min. - koniec meczu. Lechia zremisowała w Opolu 0:0 90+4 min. - żółta kartka dla Bugaja (Lechia) 90+3 min. - żółta kartka dla Niziołka (Odra) 90 min. - sędzia doliczył aż 9 minut! 90 min. - zmiana w Lechii: za Fernandeza wszedł Zjawiński 89 min. - zmiany w Odrze: za Purzyckiego i Mikinicia weszli W. Kamiński i Pikk

87 min. - zmiana w Lechii: za Biegańskiego wszedł D'Arrigo. To debiut zawodnika z Australii w zespole biało-zielonych 86 min. - długo trwała analiza VAR czy było zagranie ręką kwalifikujące się do rzutu karnego dla Odry, ale ostatecznie sędzia kazał grać dalej 77 min. - żółta kartka dla Biegańskiego (Lechia) 73 min. - żółta kartka dla M. Kamińskiego (Odra) 71 min. - po strzale Bugaja piłkę pewnie złapał Haluch 67 min. - po dośrodkowaniu Kałahura dobrze głową uderzył Bobcek, ale Haluch odbił piłkę. To była świetna okazja do strzelenia gola 64 min. - duże szczęście Lechii! Z kilku metrów strzelał Czapliński, a piłka odbiła się od słupka i wpadła w ręce Sarnawskiego 61 min. - zmiany w Lechii: za Sypka i Kapicia weszli Piła i Neugebauer

51 min. - żółta kartka dla Purzyckiego (Odra) 46 min. - zmiana w Lechii: za Conrado wszedł Kałahur 46 min. - początek drugiej połowy 45+3min. - koniec pierwszej połowy. Odra - Lechia 0:0 45+3 min. - żółtą kartką ukarany Bobcek (Lechia) 45+3 min. - po zagraniu Fernandeza strzał Kapicia został zablokowany. To była dobra sytuacja bramkowa 44 min. - żółta kartka dla Antczaka (Odra) 42 min. - dobra akcja Lechii, ale strzał Sypka został zablokowany 41 min. - akcja Antaczka, ale po jego dośrodkowaniu z bliska niecelnie główkował Galan 36 min. - Kapić z dystansu tuż nad poprzeczką 33 min. - błąd Biegańskiego, za chwilę Chindrisa, ale ostatecznie strzał Galana zablokowany przez Rumuna w trudnej sytuacji 30 min. - na razie Lechia mało groźna w polu karnym Odry

24 min. - groźna sytuacja Odry, ale Galan nie trafił w bramkę 15 min. - wyrównana gra w Opolu 6 min. - efektowna akcja Meny, ale strzał Fernandeza zablokowany, a dobitka Kapicia bardzo niecelna 4 min. - teraz Czapliński z Odry w dobrej sytuacji, ale strzelił głową prosto w ręce Sarnawskiego 2 min. - pierwsza akacje Lechii, ale Mena strzelił niecelnie z pola karnego 1 min. - początek meczu Odra Opole - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 16.09.2023 r.

