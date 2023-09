Odra Opole - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 16.09.2023 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream? Wynik meczu, online, relacja

Odra Opole - Lechia Gdańsk NA ŻYWO 16.09.2023 r.

Odra Opole - Lechia Gdańsk, Fortuna 1. Liga, 16.09.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Transmisję z meczu Odra Opole - Lechia Gdańsk przeprowadzi Polsat Box Go Sport. Początek spotkania w sobotę (16.09.2023 r.) o godz. 20:00.

A gdzie oglądać mecz Odra Opole - Lechia Gdańsk w internecie? Płatny stream dostępny będzie w Polsat Box Go Sport. Koszt dostępu do meczu to 10 złotych.

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.