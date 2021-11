Odważne morsowanie w Gdańsku. Adrian Hoffman i jego grupa morsów przypominają o regularnych badaniach jąder

Do edukacji w zakresie męskiego nowotworu przyłączył się znany propagator morsowania - Adrian Hoffman . Wspólnie ze swoją grupą sympatyków kąpieli w zimnych wodach Zatoki Gdańskiej zachęcał do zwrócenia uwagi na ten problem. A raczej na uniknięcie schorzenia, które wykryte we wczesnym etapie jest w wyleczalne niemal w stu procentach.

Obfite wąsy na twarzach mężczyzn w listopadzie od kilku lat kojarzą się z kampanią społeczną związaną z profilaktyką raka jąder. Sposoby na zasygnalizowanie problemu i zwrócenie uwagi na nowotwór dotykający panów ma także Fundacja „Gdyński Most Nadziei”. To właśnie ona jest pomysłodawcą akcji „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”. W niedzielę, 14 listopada 2021 roku o głównych założeniach tej kampanii głośno było na gdańskiej plaży w Brzeźnie.

Gdyńska fundacja zachęca do regularnego samobadania jąder w celu wykrycia ewentualnych zmian chorobowych. A to, że jest to niezwykle wrażliwa część organizmu, wie każdy mężczyzna, który... zaczął przygodę z morsowaniem. Adrian Hoffman zachęca mieszkańców Trójmiasta od lat do kąpieli zimą, więc z chęcią przystał na pomysł propagowania wiedzy o raku jąder.

Pamiętajmy, że według Krajowego Rejestru Nowotworów mężczyźni w wieku 17-35 lat znajdują się w grupie najwyższego ryzyka. A rak jąder to w Polsce co czwarty nowotwór u młodych panów.

Więcej przydatnych informacji m.in. na temat samobadania jąder czy szukania porad u specjalistów można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej kampanii TUTAJ.