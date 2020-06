Odwiedź i poznaj zwierzęta w gdańskim zoo. Sprawdź, jak teraz kupić bilety do zoo w Gdańsku. Poznaj pandę czerwoną

Panda czerwona w naturze żyje na obszarze południowej-wschodniej Azji, m.in. w Chinach, Birmie, Indiach i Nepalu. Obszary zamieszkiwane przez nią to zarośla bambusowe i lasy górskie, tam wybiera sobie dziuple i nory w korzeniach drzew. Zamieszkuje azjatyckie górskie lasy z bambusowym podszytem. Świetnie porusza się po drzewach, długi i puszysty ogon pomaga w utrzymaniu równowagi.

W środowisku naturalnym aktywna jest głównie o świcie i zmierzchu. Ponad połowę dnia przeznacza na odpoczynek. Przed porodem samica buduje gniazdo z gałęzi, liści i trawy. Przez pierwszy tydzień życia młodych matka przebywa z nimi nieustannie, po tym okresie wraca do potomstwa tylko po to, by je nakarmić i uporządkować gniazdo. Młode osiągają rozmiary dorosłych w pierwszym roku życia, samodzielne stają się po kolejnych sześciu miesiącach.