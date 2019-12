Odwiedzieliśmy porodówkę w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. W jakich warunkach rodzą cieżarne? [ZDJĘCIA, FILM]

Okres porodu to jeden z najbardziej stresujących i dynamicznych momentów w życiu kobiety. Pomimo tego, że pary mają często szczegółowo opracowaną drogę do szpitala, a także plan porodu czy ekwipunek na salę poporodwą, to często emocją biorą górę. Dlatego prześledziliśmy z kamerą jak taki proces wygląda na Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Po pierwszej kwalifikacji i badaniu lekarskim, kobiety są przewożone na IV piętro, gdzie znajduje się już trakt porodowy. Tutaj pary mają do dyspozycji wydzielone, indywidualne sale porodowe, w których spędzą, najczęściej, kolejne godziny do porodu. W każdej z nich znajduje się węzeł sanitarny z toaletą i prysznicem​, a także wyposażenie pomocnicze, z którego mogą korzystać ciężarne. ​

Oczywiście, jeżeli nie ma innych przeciwskazań, to partner rodzącej może zostać na sali do samego końca porodu.

- Nasz trakt porodowy dysponuje sześcioma odrębnymi salami porodowymi, a każda z nich wyposażona jest w oddzielny węzeł sanitarny i łóżko porodowe, które można dostosować do odpowiednich pozycji, stanowisko do resuscytacji noworodka, pomiarów antropometrycznych i udzielenia pierwszej pomocy po porodzie - Jakub Pietrzak, położny, koordynujący traktu porodowego w klinice położnictwa. ​

Porodówka w UCK. Znieczulenie

Dla rodzących bardzo ważnym tematem są kwestie znieczulenia przewodowego. W wielu szpitalach możliwości anestezji są uzależnione od obecności na oddziale lekarza - specjalisty. Kwestie te są też omawiane podczas analizy planu porodu, jednak wachlarz znieczuleń w uck jest szeroki.

- Przez 24 h na dobę jest dostępny zespół anestezjologiczny składający się z dwóch lekarzy anestezjologów, których wspierają pielęgniarki i położne anestezjologiczne. Metod łagodzenia bólu jest bardzo wiele - począwszy od tych niefarmakologicznych, takich jak masaż i imersja wodna czy wykorzystanie udogodnień, po farmakologiczne, takie jak gaz, znieczulenie przewodowe czy dożylne. Wszystkimi tymi metodami dysponujemy na trakcie porodowym - powiedział Jakub Pietrzak.

Porodówka w UCK. Opieka poporodowa

Bezpośrednio po porodzie mama wraz z dzieckiem trafia do sali poporodowej, gdzie spędza około dwóch godzin (w zależności od stanu zdrowia matki i dziecka). Jest to okres wczesnego połogu, kiedy kobieta przykłada do siebie dziecko. Kontakt skóra do skóry jest bardzo istotny zarówno ze względów psychologicznych jak i mikrobiologicznych.