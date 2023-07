"Odwołuję, nie blokuję". Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o nieblokowanie wizyt, jeżeli nie mogą skorzystać z porady lekarza!

NFZ sprawdza systematycznie przyjęcia dotyczące świadczeń u lekarzy specjalistów

Potrzeba edukacji pacjentów. Nadal spory odsetek wizyt jest odwoływanych

- Nadal mamy gigantyczne ilości nieodwoływanych wizyt lekarskich. Problem dotyka zarówno opieki prywatnej, jak i publicznej - mówił prezes PZU Zdrowie, Andrzej Jaworski. - Nieodwołana wizyta, to nie jest strata dla ubezpieczyciela, to nie jest strata dla NFZ, czy szpitala, to strata dla innych pacjentów, którzy szukają pomocy lekarza specjalisty. To setki tysięcy wizyt w skali roku. To duży problem, na który musimy zwracać uwagę. Te kolejki do lekarzy mogą się zmienić, musimy tylko zmobilizować pacjentów do tego, aby odpowiednio wcześnie rezygnowali z wizyt, gdy nie mogą z niej skorzystać, lub gdy jest już im niepotrzebna.