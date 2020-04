Oferują zdalną pracę, podszywając się pod znane firmy. Możesz stracić pieniądze. Uwaga na oszustów! Nie daj się nabrać!

Uwaga na oszustów! Oferują atrakcyjną pracę zdalną, podszywając się pod znane firmy/zdj. ilustracyjne Pixabay.com

Szukasz pracy? Uważaj! Pandemia koronawirusa to doskonałe pole do działania dla oszustów. W Internecie pojawiły się „atrakcyjne” propozycje pracy zdalnej. Jeżeli z nich skorzystasz, może się to skończyć wyłudzeniem danych wrażliwych lub pieniędzy. Policja apeluje o rozsądek i szczególną ostrożność.