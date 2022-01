Oficjalnie. Lechia ma nowego zawodnika. David Stec przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt

Stec przyleciał do Gdańska w środę wieczorem, by w kolejnych dniach przejść szereg testów medycznych. Wypadły one pomyślnie, dlatego 27-latek podpisał umowę z Lechią. Będzie ona obowiązywać do końca sezonu 2023/24.

- Cieszę się z nowego wyzwania i z tego, że będę częścią drużyny grającej na bardzo wysokim poziomie. Polska to moja druga ojczyzna i bardzo dobrze czuję się tutaj. Jest to powód, dla którego chciałem wrócić do polskiej Ekstraklasy. Mam nadzieję spełnić oczekiwania klubu i kibiców. Chcę jak najszybciej poznać drużynę, pokazać na co mnie stać i zdobyć razem jak najwięcej sukcesów. Teraz najważniejszym będzie przygotowanie do drugiej połowy sezonu i ciężka praca w Turcji, która mam nadzieję przyniesie oczekiwane, dobre wyniki w meczach – powiedział David Stec, cytowany przez oficjalną stronę Lechii.

Stec w przeszłości grał już w polskiej lidze - przez trzy i pół sezonu reprezentował Pogoń Szczecin, z którą zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. W sumie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozegrał 59 spotkań i strzelił jednego gola.