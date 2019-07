Oficjalnie: Lukas Haraslin nadal będzie grał w Lechii Gdańsk

To już oficjalna informacja. Lukas Haraslin nadal będzie zawodnikiem gdańskiej Lechii. Działacze biało-zielonych skorzystali z prawa do automatycznego przedłużenia kontraktu z piłkarzem na mocy wcześniej zawartej umowy (obecnie obowiązywać będzie on do końca czerwca 2021 roku).

- Zobaczymy, jak to się potoczy. Jak tylko będzie możliwość, to porozmawiam z menedżerem, ludźmi w Lechii i trenerem, czy mam zostać, czy nie - mówił jeszcze niedawno w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Lukas Haraslin. Jak poinformowali działacze gdańskiego klubu, "dotychczasowa umowa Lukasa Haraslina obowiązywała do 30 czerwca 2020 roku, ale w związku z zapisami kontraktowymi została przedłużona o kolejne dwanaście miesięcy". 23-letni obecnie Lukas Haraslin dołączył do gdańskiej Lechii w 2015 roku i od razu stał się ważną częścią zespołu. Jak dotychczas miał okazję rozegrać w biało-zielonych barwach 101 oficjalnych meczów. Strzelił w nich 13 bramek. Kibice od dłuższego czasu zastanawiali się, jaka przyszłość czeka zdolnego Słowaka. To bez dwóch zdań jedna z najważniejszych postaci w układance trenera Piotra Stokowca. Haraslin świetnie wkomponował się w realia polskiej ekstraklasy. W tym sezonie strzelił on już dwie bramki dla zespołu z Gdańska. Było to w finale Superpucharu Polski z Piastem Gliwice. Biało-zieloni wygrali tę batalię 3:1. polecane: FLESZ: Nowe zasady spadków i awansów w ekstraklasie i 1.lidze Wideo