Oficjalnie. Miłosz Szczepański wypożyczony do końca sezonu do Warty Poznań. Okazja do regularnej gry

O przejściu Miłosza Szczepańskiego do Warty Poznań mówiło się od kilku dni. W poniedziałek zawodnik rozpoczął testy medyczne i po ich pomyślnym przejściu można było przejść do konkretów. 23-latek został wypożyczony do końca obecnego sezonu i już trenuje razem z zespołem Warty na zgrupowaniu w Turcji.

- Do przyjścia do Warty przyczyniło się przede wszystkim zainteresowanie moją osobą ze strony trenera Dawida Szulczka. W tym nowym ustawieniu, w którym gra teraz drużyna, bardzo dobrze się czuję. Dlatego też zdecydowaliśmy razem z moimi menadżerami, że to będzie dobry krok. Celem Warty na pewno jest utrzymanie się i wierzę w to, że uda nam się go osiągnąć. Sam nie zakładam sobie żadnych liczb i mam tylko nadzieję, że ciężka praca sama się obroni - powiedział Szczepański.

W Poznaniu będzie miał okazję do regularnej gry.

- Zdecydowaliśmy się wypożyczyć Miłosza, bo jest to zawodnik, który ma duże doświadczenie w grze systemem 1-3-4-3, czyli takim, jaki stosuje trener Szulczek. Nasz nowy pomocnik bardzo dobrze odnajduje się w tzw. półprzestrzeniach na boisku, między liniami obrony i pomocy przeciwnika. To dobry technicznie piłkarz, zadziorny i niewygodny dla rywala w grze pressingiem - wyjaśnił dyrektor Mozyrko.