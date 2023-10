Oficjalny entuzjazm po ogłoszeniu pierwszego sondażu powyborczego i powściągliwe uśmiechy na wieczorze wyborczym PiS w Gdańsku

- Wszyscy Polacy się zmobilizowali, za co trzeba każdemu podziękować, bo to jest sukces demokracji – mówił po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll pracowni IPSOS Hubert Grzegorczyk, kandydat PiS na senatora w okręgu gdańsko-sopockim. - Należy pamiętać, że ok. 20 proc. proszonych o odpowiedź w sondażu nie udzielili jej. Wierzę w to, że jest to ta grupa osób, która popiera prawicę i to, co się dzieje w kraju. Sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość uzyska lepszy wynik, niż sondażowy, a partie dzisiejszej opozycji uzyskają wynik gorszy – ocenił.