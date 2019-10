OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysław Kobiałka (tel. 58 341 37 91) ogłasza, że: dnia 24-10-2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarnicza 10 w sali nr A 68, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Zbigniew Owsiak położonej: 80-341 Gdańsk, Wypoczynkowa 24/22, Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GD1G/00246675/1] (lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 4 pokoi, 2 łazienek i przedpokoju, pomieszczenia przynależne stanowią: komórka lokatorska nr 24 o pow.3,15 m2 i komórka lokatorska nr 25 o pow. 3,24 m2, kondygnacji, na której znajduje się lokal: 1,0, obszar nieruchomości - 135,99 m2. Suma oszacowania wynosi 1 727 127,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 295 345,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 172 712,70zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 03 11602202 0000 0001 6048 0363 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy Przemysław Kobiałka