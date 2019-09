Ogniwo Sopot kontra Master Pharm Rugby Łódź. To rewanż za czerwcowy finał w Sopocie

W niedzielę o godz. 16 na stadionie im. Edwarda Hodury w Sopocie dojdzie do rewanżu za czerwcowy finał mistrzostw Polski. Wtedy po kapitalnym meczu Ogniwo wygrało z Master Pharm 27:24 i po 16 latach odzyskało tytuł. Teraz takie plany mają w Łodzi, ale sopocianie nie zamierzają ułatwiać im realizacji.

W Sopocie można spodziewać się dobrego meczu rugby, bo zagrają w nim dwie najlepsze od kilku lat polskie piętnastki. Dobre przygotowanie do sezonu te drużyny potwierdziły w pierwszej kolejce, kiedy to Ogniwo wygrało z Arką Gdynia, a łodzianie pokonali Lechię Gdańsk. Na mecz w Sopocie warto będzie się wybrać także dlatego, że w barwach Ogniwa zadebiutuje środkowy ataku z RPA Vian Riekert, który ma zastąpić na tej pozycji Grzegorza Szczepańskiego, którego będzie można oglądać z barwach Pogoni Siedlce. Jeśli komuś z kibiców nie będzie dane być na meczu, to będzie mógł obejrzeć transmisję w telewizji Polsat Sport Fight. Na tym kanale polska ekstraliga rugby zagości na dłużej, a kibice będą mogli śledzić transmisje z meczów wszystkich najlepszych krajowych drużyn.