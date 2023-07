Ogólnopolski projekt "Intelektualne spacery po mieście z SOFTSWISS" dla pracowników z branży IT odwiedzi Gdańsk. Czym się zajmują?

W dużych polskich miastach, Poznaniu i Gdańsku, trwa letni projekt międzynarodowej firmy informatycznej SOFTSWISS.

W czerwcu światowej sławy twórca oprogramowania wystąpił z inicjatywą, aby pomóc swoim pracownikom i innym specjalistom z branży IT, którzy obecnie mieszkają i pracują w Polsce, w zapoznaniu z miejscową kulturą, wejściu do miejskiego środowiska oraz ułatwieniu procesu adaptacji w nowym miejscu.

Pierwsze ,,Intelektualne spacery po mieście z SOFTSWISS" odbyły się w stolicy Polski. Podczas trzech niedzielnych spotkań z przewodnikiem 150 pracowników międzynarodowych firm z branży IT zapoznało się z kultowymi miejscami polskiej stolicy - współczesnym centrum biznesowym z drapaczami chmur, wśród których znajduje się i siedzibą SOFTSWISS, Starym Miastem oraz historycznym zespołem sądowo-parkowym Łazienki Królewskie.

- Miejscowa wspólnota wykazała duże zainteresowanie w stosunku do wspólnych wycieczek - mówi Daryna Mihdal specjalista ds. PR SmartContent. - Firmę nie raz proszono o przeprowadzenie podobnych spotkań w innych dużych polskich miastach, które stały się prawdziwym hubem dla wielu specjalistów z tej branży. I tak oto kolejnym punktem na mapie projektu stało się jeszcze jedno centrum programistyczne SOFTSWISS. W Poznaniu z powodzeniem zebrano chętnych, aby zanurzyć się w historii miasta, jego tajemnicach i legendach, począwszy od dynastii Piastów i do naszych czasów. I to wcale nie ostatnie miasto, gdzie oczekuje się z utęsknieniem “Intelektualnych spacerów”. W lipcu w kolejce czeka Gdańsk, a w sierpniu specjaliści z branży IT wybiorą się studiować historię kultowych polskich miast w Krakowie i we Wrocławiu - dodała.