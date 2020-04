Ogród Zoologiczny w Gdańsku. Jak wygląda życie jego mieszkańców w dobie epidemii? Zapraszamy na wirtualny spacer [ZDJĘCIA]

Droga Krzyżowa na gdańskich ulicach [archiwalne zdjęcia]

Droga Krzyżowa to nabożeństwo, które ma przypominać wiernym o męce, którą przeżył Jezus, aby odkupić ludzkość. Misterium Męki Pańskiej to także symboliczne odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.