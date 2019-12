Ok. 100 wiernych protestowało przed Kurią Metropolitalną w Gdańsku 1.12.2019. Zapowiadają też manifestację pod Nuncjaturą

- Czarę goryczy przelało oświadczenie Kurii, jakoby my wierni uważamy, że ostatnie programy na temat sytuacji w Kurii były systemowym atakiem na Kościół. Ja jestem wierną i nie uważam, by nazywanie zła złem było atakiem - mówiła Justyna Zorn, organizatorka protestu. - Chcemy wyrazić naszą solidarność z osobami pokrzywdzonymi oraz pokazać naszą obecnością, że czekamy na zadośćuczynienie ze strony Kurii, bo to byłby pierwszy krok do nawrócenia. Zadośćuczynienie wymaga przynajmniej spotkania i rozmowy z poszkodowanymi. Do tej pory nic takiego się nie stało.