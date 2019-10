Okradli "na hydraulika" 83-latkę z Gdańska. Rozpoznajesz tę kobietę?

Do zuchwałej kradzieży doszło 31 lipca 2019 r. w rejonie podlegającym policyjnemu Komisariatowi nr I, mieszczącemu się na Oruni Górnej.

- Złodzieje powiedzieli starszej pani, że są hydraulikami wysłanymi przez spółdzielnię mieszkaniową – relacjonuje st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Sprawcy po wejściu do mieszkania wykorzystali chwilową nieuwagę kobiety i z wnętrza jej mieszkania ukradli kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kobieta po tym, gdy zorientowała się, że doszło do kradzieży od razu powiadomiła policjantów. Funkcjonariusze na miejscu wykonali oględziny, technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, które zostały przekazane do badań.