Olivia Stars. Koncert Grzegorza i Patrycji Markowskich w Gdańsku. Cena biletów. Data 14.05.2022 r.

Grzegorz Markowski był wokalistą zespołu Perfect. Chociaż muzycy planowali wyruszyć w ostatnią trasę koncertową, pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 skutecznie pokrzyżowała ich zamiary. Artysta zrezygnował z występów z grupą. Jak zdradził w poście na Facebooku, który pojawił się na profilu jego córki, nie jest w tak dobrej formie, jak kiedyś.

-Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja.