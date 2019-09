Open House 2019 Gdańsk Oliwa. W ten weekend dla zwiedzających otwierają się dwory, młyny i... prywatne mieszkania

BO. W Gdańsku dotąd zagłosowało tylko 8 proc.

Tegoroczne głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2020 rozpoczęły się na początku września. Nie warto zwlekać z tym dłużej, bo czas na decyzję powoli się kończy. Zagłosować można już tylko do poniedziałku, 23 września (włącznie), do godz. 23.59. Do wyboru są setki pomysłów...