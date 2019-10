Open'er 2019 w Gdyni. Dzień czwarty 6.07.2019 ZDJĘCIA. Rudimental, Lana Del Rey, Swedish House Mafia. Ostatni dzień Open'era lipca 2019

To już jest koniec! Swedish House Mafia teraz , czyli spektakularne zamknięcie sceny głównej festiwalu!

Depresyjna muzyka pop Lany Del Rey działa! Publiczność śpiewa wraz z wielką gwiazdą Open'era. Lana przywiozła także piosenki z niewydanej jeszcze, nowej płyty. To kulminacyjny moment festiwalu!

Ściemnia się i muzyczna sytuacja się zaostrza. Bardzo porządny i mocno uduchowiony amerykański post-hardcore La Dispute i konkretny i wściekły rap Flatbush Zombies podobali się bardzo. Dla mnie był to najlepszy hip-hopowy moment tej mocno hip-hopowej edycji gdyńskiego festiwalu. Teraz jedna z największych gwiazd 2019 z zaraźliwie tanecznym programem - J Balvin!

Cały początek soboty kręci się tanecznie wokół brzmień wywodzących się z funku, hip-hopu i afrykańskiej muzyki etnicznej. Polskie koncerty - Bitamina, P. Funk i Jan - Rapowanie oraz pierwsza zagraniczna dzisiejsza gwiazda, Rudimental to różne smaki z tego samego kotła. A publiczność, chyba tego dnia najliczniejsza, przyjmuje te rytmy bardzo ciepło.

Muzyka na festiwalu Open'er 2019

Można liczyć na dużo dobrego hip-hopu, bardziej lub mniej tanecznej muzyki pop oraz dużo rocka. Nie zabraknie nostalgicznych powrotów do brzmień lat 90., ale ton nadawać będzie to co nowe.