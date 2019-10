Open'er 2019 w Gdyni. Dzień pierwszy 3.07.2019 ZDJĘCIA. Open'er Festival 3 lipca: Jain, Vampire Weekend, Travis Scott, Diplo

OPEN'ER 3.07.2019 - DZIEŃ PIERWSZY! W środę na głównej scenie Open'era wystąpią: Jain, Vampire Weekend, Travis Scott i Diplo. Sprawdź, jakich artystów usłyszymy na pozostałych scenach! Zobacz szczegółowy LINE UP FESTIWALU OPEN'ER na 3 lipca 2019. OPEN'ER FESTIVAL 2019 - artyści, wykonawcy, line up, bilety!

Open'er 2019. Koncert Vampire Weekend i Idles Koncert Vampire Weekend z godzinnym opóźnieniem z powodu kłopotów zespołu z dojazdem. Za to rewelacyjny był koncert Idles. Brytyjski zespół inteligentnie korzysta z punkowej tradycji tworząc bardzo współczesna, żarliwie zaangażowaną politycznie i społecznie muzykę. Zespół miał doskonały kontakt z publicznością, w finale na jednej z gitar i basie grali amatorzy zaproszeni z publiki. Było ogniście!

Open'er 2019. Coals i Jain Dwa pierwsze koncerty to Coals o 17 i Jain o 18. Polski duet gra na największych polskich festiwalach i wyraźnie się rozwija z roku na rok. Mocno zelektronizowana muzyka z przecięcia folku, triphopu i hiphopu brzmi pełnie i dojrzale. Dobrze wyprodukowany koncert z ciekawa scenografia i prestiżowymi gośćmi, m.in. Robertem Piernikowskim mocno ożywiła wysmaganych wiatrem słuchaczy. Jain - młoda i pełna wdzięku wokalistka z taneczna muzyka z orientalnymi wpływami. Nie musiała zachęcać publiczności do tańca. Jej piosenki zrobiły to za nią.

Open'er Festival 2019 - 4 dni światowej muzyki w Gdyni Open‘er Festival 2019 rozpoczyna się już w najbliższą środę. Wielka impreza muzyczna na gdyńskim lotnisku potrwa do nocy z soboty na niedzielę.

OPEN'ER 2019. Gdzie zjeść w Gdyni? Gdzie wypić piwo? Tanie knajpy w Gdyni. Tu zjesz pysznie i niedrogo podczas Open'er festivalu Jaki będzie festiwal Open'er 2019? Można liczyć na dużo dobrego hip-hopu, bardziej lub mniej tanecznej muzyki pop oraz dużo rocka. Nie zabraknie nostalgicznych powrotów do brzmień lat 90., ale ton nadawać będzie to co nowe.

Open'er Festival 2019 odbędzie się w dniach 3-6 lipca na terenie lotniska w Gdyni Kosakowie. Open'er Festival 3.07.2019 - gwiazdy: Główną gwiazdą środy będzie Travis Scott (g. 22, Main Stage). Trudno w obecnie w hip-hopie o popularniejszego artystę. Tuż po nim (g. 0.15) na tej samej scenie zagra Diplo, muzyk będący filarem bardzo popularnego w Polsce projektu Major Lazer. A wcześniej na Main Stage? O g. 20 nowojorski zespół Vampire Weekend łączący indie-rocka z brzmieniami afrykańskimi, a o g. 18 świetna młoda francuska wokalistka Jain.

Czytaj także Fortepiany wolności na Open’er Festival 2019 w Gdyni

Na Tent stage cały ciąg wykonawców, którzy zaczynali kariery na przełomie wieków: o g. 21.15 The Voidz, zespół wprawdzie stosunkowo nowy, ale prowadzony przez Juliana Casablancasa, wokalistę słynnych The Strokes, którzy także wystąpią na tegorocznym Open‘erze; o g. 23.15 Interpol, w Kosakowie już po raz trzeci; o g. Robyn, gwiazda elektronicznego popu ze Szwecji. Na Alter Stage co najmniej dwie formacje, które trzeba zobaczyć: o g. 19 najlepszy młody rockowy zespół z Anglii, czy Idles, koncertowo zabójczy; o g. 0.30 Death Grips - najwyższej klasy alternatywny hip-hop.

Jak widać, jest z czego wybierać. Kto zagra powyżej, a kto poniżej oczekiwań, przekonamy się za kilka dni. OPEN'ER 2019. Aktualne ceny karnetów i biletów: karnet 4 dni - 639 zł,

karnet 4 dni + pole namiotowe - 739 zł

karnet weekendowy (pt + sob) - 439 zł

karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 509 zł

bilet jednodniowy - 289 zł

Open'er 2019 w Gdyni - mapa festiwalu: Open'er Festival - LINE UP 3.07.2019 Open'er Festival - Scena główna MAIN STAGE 3.07.2019 godz. 18 - Jain

godz. 20 - Vampire Weekend

godz. 22 - Travis Scott

godz. 0.15 - Diplo Open'er Festival - TENT STAGE 3.07.2019 godz. 17 - Coals

godz. 19.15 - Lil Skies

godz. 21.15 - The Voidz

godz. 23.15 - Interpol

godz. 1.30 - Interpol Open'er Festival - ALTER STAGE 3.07.2019 godz. 19 - Idles

godz. 21 - Holaki

godz. 23 - Tuzza

godz. 0.30 - Death Grips Open'er Festival - BEAT STAGE 3.07.2019 godz. 22 - Olivia

godz. 0 - Deas

godz. 2 - Seth Troxler

Open'er Festival - FIRESTONE STAGE 3.07.2019 godz. 17.15 - Kacperczyk

godz. 21.15 - Atari Wu

godz. 23.15 - Rebeka