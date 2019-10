Open'er 2019 w Gdyni. Dzień trzeci 5.07.2019 ZDJĘCIA: G-Eazy, The Smashing Pumpkins, Kylie Minogue. LINE UP FESTIWALU OPEN'ER 5 lipca 2019

Open'er Festival 2019 - aktualizacja, godz. 22.00

The Smashing Pumpkins wjechali z klasą. Jeden z najwybitniejszych zespołów gra w 3/4 oryginalnego składu i po kolei przypomina kolejne z najsłynniejszych piosenek. Klimat jeszcze wzmacnia niesamowita scenografia.

Open'er Festival 2019 - aktualizacja, godz. 21.00

Miała być rewelacja tej edycji i jest! Rosalia z Hiszpanii pokazała porywającą, unowocześnioną wersję flamenco. Muzyka latino wydaje ostatnio jedną światową gwiazdę za drugą. Na dwóch scenach dwóch raperów, a oba koncerty przeciętne i bardzo popularny G-Eazy i wschodzący Shek Wes nie wymyślili prochu. Świetny był za to koncert młodych polskich jazzmanów z EABS z muzycznym hołdem dla Krzysztofa Komedy, który byłby dumny z takich wnuków.

Open'er Festival 2019 - koncert Darii Zawiałow, aktualizacja, godz. 19.00

Pierwsza na main stage Daria Zawiałow jest kolejną w ostatnich latach pretendetką do statusu wielkiej pop-rockowej gwiazdy. I może swoją szansę wykorzystać. Wcześniej odbyły się jeszcze dwa polskie koncerty. Gdański duet Ziela zagrał muzykę wiecej niż sympatyczną, ale naprawdę intrygujaco zagrala śpiewająca pianistka, która zostala zauważona już także poza krajem. To, co komponuje i wykonuje to nie jest muzak, ona ma coś do powiedzenia przez muzykę.