Open'er 2019 w Gdyni. Festiwalowy karnet już w sprzedaży

Dla fanów muzyki, którzy zdecydują się przyjechać do Gdyni pociągiem, samorząd województwa pomorskiego przygotował specjalną ofertę. Jest nią "Karnet Województwa Pomorskiego", który umożliwi nieograniczoną liczbę przejazdów pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście od 2 do 7 lipca 2019 r. Dzięki temu festiwalowicze nie będą musieli pamiętać o kasowaniu biletów.

Zbliża się 16 edycja festiwalu Opener. Tradycyjnie na terenie lotniska Gdynia Kosakowo na kilku scenach zaprezentują się artyści z całego świata. Wśród tegorocznych gwiazd będą między innymi: The Strokes, Interpol, Kylie Minogue, The Smashing Pumpkins czy Lana del Ray.

Karnet umożliwia poruszanie się pociągami PKP SKM, kursującymi pomiędzy stacjami Gdańsk Śródmieście – Żukowo – Wejherowo.

To doskonała okazja, by w tych dniach, poznać nie tylko uroki Gdyni.

A to wszystko w cenie 40 zł. To niewiele, biorąc pod uwagę, że karnet 4-dniowy to obecnie koszt 639 zł.